L’influencer romana Giulia De Lellis è parsa molto preoccupata per i problemi di salute sorti dopo aver contratto il Covid. Come sta adesso?

Giulia De Lellis nel mese di gennaio 2022 è risultata positiva al COVID-19. A pochi giorni dal suo compleanno, compiuti 26 anni, l’influencer ha fatto un tampone molecolare di sicurezza prima di tornare al lavoro ed è risultata positiva, nonostante i numerosi tamponi rapidi risultati però negativi. Guarita, per fortuna, in pochi giorni, ha però avuto crisi d’asma pesanti e lo pneumologo ha dovuto quindi cambiarle la terapia.

Nonostante sia passato un po’ di tempo, sembra che ci siano ancora dei problemi di salute. Ha deciso di raccontarlo sui social: “Ho avuto un effetto collaterale molto grave, e devo capire se ho reagito così perché sono quella sfigata su un milione che reagisce così, oppure se ho dei piccoli problemi al cuore“. L’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne si dichiara molto spaventata dalla situazione, non è un mistero infatti che soffra di ipocondria, però si sa anche che sta rimandando già da tempo un importante intervento chirurgico per dei fastidi a naso e gola che le hanno portato un abbassamento della voce.

Riproduzione riservata © 2022 - DG