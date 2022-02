Il lungomare di Jesolo, detto anche “Lungomare delle Stelle”, ha un tratto dedicato proprio alla campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Proprio lì sono apparse delle scritte piene di insulti rivolti alla “Divina”.

Immediato l’intervento dei vigili per rimuovere le scritte. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha subito commentato il fatto molto duramente, parlando di inciviltà e di un attacco non solo a Federica Pellegrini, ma a tutta la comunità veneta. Un gesto che lo ha davvero colpito nel personale.

“È un bruttissimo gesto, oltre che un reato che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge. Sono gesti da condannare senza se e senza ma, i cui responsabili spero siano stati immortalati dalle telecamere e vengano presto individuati. Sono responsabili di un atto ignobile, di un ingiustificabile attacco personale a Federica, ma anche contro l’intera comunità veneta“.

