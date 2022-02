Alex Belli tornerà nella casa del Grande Fratello VIP: cosa ne pensano i concorrenti della casa?

È ormai ufficiale: Alex Belli rientra nella casa del GF VIP. Non sarà un concorrente, ma come guest star. Sembra che rimarrà all’interno della casa per ben due settimane.

È arrivata la notizia ai gieffini. Qualcuno ha avvisato Delia: “Delia stai attenta, Alex rientra“ si sente. Ma lei non sembra reagire in alcun modo alla notizia. Delia, Miriana, Nathaly, Soleil e Alessandro non hanno battuto ciglio, invece Lulù Selassié non l’ha presa bene: “Alex rientra? Non è giusto! Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo!“.

Aldo Montano sul rientro di Alex Belli

Tra i commenti più duri è da citare quello di Aldo Montano, ospite a a Casa Chi. Secondo lui era tutto già scritto e ricorda proprio le parole di Alex a Verissimo, dove aveva comunicato che sarebbe sparito. “Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in praticola l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire” commenta duramento Aldo Montano durante l’intervista.

