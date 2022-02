Caterina Caselli ricorda e svela con commozione la morte del padre, avvenuta quando aveva 15 anni

Caterina Caselli, il celebre “casco d’oro” della musica italiana come cantante e talent scout, è stata ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, su Rai1. Stasera Rai3 manderà in onda, in prima assoluta, il documentario Caterina Caselli – Una vita, 100 vite.

Caterina Caselli

Durante l’intervista Caterina Caselli racconta per la prima volta un doloroso momento personale, il suicidio del padre quando aveva solo 15 anni. Ecco le sue parole: «Cantavo a Sanremo “Il cammino di ogni speranza”. Eravamo ospiti all’hotel Savoy e una notte verso le due ho sentito rumori strani provenire fuori dalla stanza. Sono scesa nella hall, c’era Lucio Dalla in vestaglia con altri cantanti, poi abbiamo saputo che Tenco si era suicidato. Io non sono riuscita a dire quella parola per molto tempo perché mio padre si è tolto la vita quando avevo 15 anni. Per anni in famiglia non ne abbiamo parlato anche perché in passato i problemi di depressione non erano ben riconosciuti, eri a volte considerato “pazzo”. Ho tenuto celato questo dolore per molto tempo e grazie a Renato e al documentario mi sono sentita di svelare l’accaduto. Ero la preferita di papà e all’inizio mi sono sentita tradita, poi ho capito molte cose anche in relazione al suo passato».

