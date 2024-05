Confessione in tema amore per Tommaso Stanzani che è tornato a parlare della fine della sua relazione con Tommaso Zorzi.

Intervenuto a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Tommaso Stanzani, noto ballerino anche ex di Amici, ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra lavoro e amore. Non sono mancati particolari riferimenti alla famosa relazione, ora terminata da tempo, con Tommaso Zorzi. Il giovane danzatore ha spiegato come si sia conclusa la loro storia e non solo.

Tommaso Stanzani e la storia finita con Zorzi

Tommaso Zorzi

Ospite di Verissimo davanti a Silvia Toffanin, Stanzani ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti della sua vita, privata e professionali. A livello personale non è mancato qualche passaggio in merito alla relazione finita con Tommaso Zorzi di cui, nell’ambiente dei social e dello spettacolo, si è tanto parlato. In questo senso, il ballerino ha detto: “Io penso che la colpa sia divisa. Mi trovo d’accordo con lui, che non sia stata tutta colpa sua però. È finita, ma non volevo. Io ero innamorato. Sono stato io a prendere questa decisione, pur non volendo”.

“Però adesso ragionandoci ho fatto bene. A due anni di distanza, lui è molto intelligente, educato, talentuoso e simpatico, ma non fa per me”, ha proseguito ancora il giovane danzatore. E parlando su cosa sia successo tra loro, ha poi aggiunto: “Ha un modo diverso di amare rispetto a me. Abbiamo un modo diverso di vedere le cose”.

Il nuovo amore

Per il giovane Tommaso, adesso, il cuore batte di nuovo relativamente all’amore: “Adesso c’è qualcuno nella mia vita, una persona dolce che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi, prima ancora che mi accorgessi di essermi distrutto”, ha ammesso. “Ha saputo proprio aiutarmi al 100%. È stato la prima persona che mi ha capito senza che io volessi che mi comprendesse”. E sulla sua identità, poche parole: “Una persona speciale, si chiama Oreste“.