Mariasole Pollio e Dusan Vlahovic si sono lasciati per colpa della Juve secondo il settimanale Chi.

La storia tra l’ex calciatore della Fiorentina Vlahovic, e nuovo acquisto della Juve, e la giovanissima attrice, conduttrice e youtuber Mariasole Pollio sembra essere giunta al termine. Mai confermata, in realtà, la love story tra i due ma neanche smentita. Il tutto era nato da un commento di auguri di lei a Vlahovic, con tanto di emoji del diamantino, quella che usa sempre il calciatore nei suoi post.

La notizia della fine della relazione viene dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Sui profili social non ci sono indizi. Lui pubblica foto professionali, lei le sue foto da St. Moritz nelle storie. Sembra, quindi che la colpa sia proprio del calciatore che ha preferito la Juve a lei, per concentrarsi sul campionato e la nuova squadra.

Una frase di Mariasole colpisce l’attenzione: “Continuerò ogni giorno a svegliarmi e a cercare il buono e il bello nelle cose, nelle persone nel mondo, continuerò a evitare le strade, le circostanze che mi vorranno diversa, meno felice, meno grata. Continuerò a non avere paura nel mostrarmi come sono anche se questo comporterà non poter essere adatta a tutti, continuerò a conservare il mio cuore buono, ingenuo e puro per chi, come i miei amici e la mia famiglia lo sanno apprezzare e amare. Continuerò ad aspettarmi un abbraccio forte, grande, sincero. Continuerò a porgere l’altra guancia e a farmi in quattro per chi amo perché alla fine continuerò ad essere Mery, continuerò perché per essere migliore devi cominciare da te”. Un messaggio diretto a lui?

