Il Principe Carlo è positivo al Covid; era già stato contagiato in precedenza

Il Principe Carlo è di nuovo positivo al COVID-19 nonostante sia vaccinato ed è, attualmente, in isolamento. Aveva già contratto il virus nel marzo del 2020 con sintomi per fortuna lievi, trascorrendo l’isolamento a Birkhall, in Scozia. A dare l’annuncio è stato Clarence House.

A dicembre fonti vicine al Principe avevano confermato che lui e Camilla avevano fatto il richiamo, supportando dunque la campagna vaccinale e incoraggiarlo le persone a vaccinarsi per uscire da questa lunga pandemia e immunizzarsi contro il virus.

Carlo il 9 gennaio 2022 era al British Museum per celebrare il British Asian Trust, insieme al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, al ministro degli Interni Priti Patel e all’ex asso del Liverpool Ian Rush. Potrebbe essere questa la sede del contagio del Principe. Chissà, però, se risulteranno altri casi di positività tra i presenti all’evento.

Nulla al momento si sa sulle condizioni di salute dell’erede al trono, è probabile che anche questa volta i sintomi siano lievi, e soprattutto su Camilla. Avrà contratto il virus? Non resta che aspettare aggiornamenti; è probabile, però, che gli eventi futuri verranno cancellati fino alla guarigione.

