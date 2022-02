Pare che Katia Ricciarelli sia decisa a lasciare la casa del GF VIP e non è la prima volta che minaccia di andare via. Sarà vero?

KATIA RICCIARELLI

Il web è convinto: questa volta Katia Ricciarelli lascerà la casa del GF VIP. Sembra addirittura che abbia già pronte le valigie con tutte le sue cose, manca solo il sì definitivo. Nei giorni scorsi ha anche dato un regalo a Soleil Sorge, un dono che ricordi il loro legame e il tempo passato insieme.

Diverse le ipotesi del web sulla volontà di Katia Ricciarelli di abbandonare il reality del Grande Fratello VIP: il pubblico al televoto non ha votato in suo favore. Potrebbe essere questo uno dei motivi, il non sentirsi benvoluta, anzi preferita, dal pubblico che segue assiduamente il reality. Motivi di umiliazione e orgoglio ferito, dunque. Altri, invece, dal web ipotizzano che il motivo sia l’entrata in scena di Alex Belli.

GF VIP: salta il doppio appuntamento del weekend

Per scoprire la sua decisione definitiva bisognerà attendere lunedì 14 febbraio 2022. Salta infatti il doppio appuntamento del realità show e cambia anche giorno. Il motivo è la partita Juventus-Sassuolo di giovedì 10 febbraio e la nuova serie Fosca Innocenti di venerdì 11 febbraio.

