Il vincitore di Sanremo 2022, compie 19 anni ma ha già raggiunto moltissimi traguardi: da calciatore promettente, sceglie la musica la sua vera passione.

Spegne 19 candeline, Blanco che dopo aver vinto il Festival sta facendo il pienone nei suoi concerti. Un successo enorme nella musica già alla sua età ma in pochi sanno che prima era una promessa del calcio. Vanity Fair ripercorre la vita del cantante prima dei suoi esordi sul palco dell’Ariston.

Buon compleanno Blanco: 19 anni e tanti successi

Prima di vincere Sanremo 2022, Blanco era il capitano degli Allievi della Vighenzi, una squadra molto promettente nel bresciano. Come riporta Vanity Fair, Vittorio Sandrini il suo allenatore dichiara: “Non ci credemmo fino in fondo, quando ce lo confidò. Sapevamo che cantava, alcune tracce si potevano trovare sul suo canale YouTube, di ritorno dalle trasferte in pullman i ragazzi intonavano spesso Notti in bianco. Ma non avevamo compreso quanto per lui la cosa fosse seria, tanto che insistemmo perché provasse a fare entrambe le cose. Inizialmente accettò, poi ci pensò la pandemia a rendere definitiva la sua decisione”.

Ripercorrendo i suoi 19 anni, il cantante svela qualcosa sui suoi genitori: “Da piccolo li facevo dannare, vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo: sono stati loro a spingermi a venire a Sanremo con questa canzone”.

