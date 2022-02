E’ morta a 78 dopo aver combattuto contro una lunga malattia, a dare la notizia suo marito, ex regista della Rai.

Una giornalista, volto importante e molto noto della Rai è scomparsa. Donatella Raffai era un’importante giornalista della nota trasmissione Chi l’ha visto e di Telefono Giallo. Poi la malattia l’ha portata a doversi ritirare dalle scene. l’annuncio della sua morte è stato pubblicato da suo marito Sergio Maestranzi, il cui dolore in queste ore è incommensurabile.

Addio a Donatella Raffai: morta a 78 anni

Come riporta TG Com 24: “I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) e la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione. “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

Il volto della Rai aveva abbandonato la tv dal 2000 proprio a causa della malattia che l’ha portata via e contro la quale combatteva da moltissimo tempo. Il mondo del giornalismo piange una delle sue menti più brillanti.

