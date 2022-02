Nella prima puntata de Le Iene, la conduttrice risponde a delle domande su alcuni personaggi senza farne esplicitamente il nome ma le il riferimento è abbastanza chiaro.

Belen ha dovuto rispondere a delle domande poste da Teo Mammuccari sui seguenti personaggi: Emma Marrone, Marco Borriello, Stefano De Martino, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese, Alessia Marcuzzi e Fabrizio Corona. La conduttrice ha risposto in modo schietto e sincero ma senza rivelare il nome al pubblico. In base alle dichiarazioni però, non è difficile capire cosa la showgirl abbia detto sulla cantante alla quale avrebbe “rubato” Stefano De Martino.

Le dichiarazioni di Belen su Emma Marrone

Come riporta Blogtivvu, Belen ha esposto cosa pensa di Emma Marrone: “Conosco molto bene questa persona, la stimo molto. Credo che mi stimi anche lei. Siamo famose entrambe, tanto. Sono più ricca io. Più sexy? Io. Ho dei sensi di colpa verso questa persona. Non ho mai litigato con lei ma abbiamo fatto pace. Se uscirei con lei a cena? Io volentieri? Se dovessi descriverla con una parola: è una persona con le palle. “

Ovviamente non c’è la certezza matematica che si sia riferita proprio alla cantante, ma quel “ho dei sensi di colpa verso di lei” non lascia molto spazio a dubbi. In effetti, tra le due poi c’è stata una sorta di tacita pace e una stima reciproca che potrebbe benissimo riferirsi a lei.

