L’attrice sta per fare il suo debutto in prima serata con la nuova fiction Fosca Innocenti e parla di cosa comporta il suo ruolo per il personaggio principale.

Dall’11 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la fiction Fosca Innocenti la cui protagonista viene interpretata da Vanessa Incontrada. L’attrice, in occasione di un’intervista al settimanale Oggi, parla del suo ruolo e della responsabilità di interpretare quel personaggio.

Le parole di Vanessa Incontrada

Come riporta lanostratv.it, Vanessa Incontrada risponde riguardo il ruolo di Fosca: “Ha una doppia vita, vuole avere tutto sotto controllo e questo è comprensibile essendo una donna carica di responsabilità. Vive in campagna con il suo cavallo Artù e solo lì si sente libera“.

La protagonista infatti, vive una sorta di doppia vita ed è divisa tra il suo lavoro e la sua vita in campagna dove si sente più libera. Fosca è una donna single e senza figli ma dalle anticipazioni che circolano sul web, sembra che non mancheranno degli incontri o trame amorose nella fiction. Ci sarà una storia d’amore per l’indipendente Fosca? In ogni caso, l’attrice è pronta a tenere compagnia agli italiani per i quattro appuntamenti della serie, in prima serata.

