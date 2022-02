La bella gieffina parla di Davide Silvestri e del perchè, secondo lei, avrebbe perso al televoto contro Delia entrata del reality solo da due settimane.

Davide Silvestri non ha preso affatto bene la vittoria di Delia Duran al televoto. Tutti gli inquilini ci sono rimasti male di non essere stati i primi finalisti, ma l’attore ha reagito in modo eccessivo minacciando anche di lasciare la Casa. Nathaly ha detto la sua sul perchè l’imitatore del GF Vip 6, avrebbe perso al televoto contro la modella.

Le dichiarazioni di Nathaly su Davide

Come riporta Blogtivvu, parlando della reazione di Davide Silvestri ai risultati dell’ultimo televoto, Manila dichiara: “Davide è un po’ come noi come mood. Ci è rimasto male per la vittoria di Delia? Lui è un competitivo e non l’ha mai nascosto. Considera che la prima volta che fu nominato non sai come fece, un pazzo sembrava… poi le ha gestite meglio le nomination. Le prime volte eravamo sconvolti, incazzato nero mandava a fancul* tutti. Poi è cambiato e l’ha gestita. Lui me l’ha sempre detto che è competitivo anche noi ma noi abbiamo imparato a dare priorità ad altre cose perché abbiamo avuto altre tipo di esperienze. “

A questo punto, arriva il commento schietto di Nathaly: “Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa. E’ competitivo? Sì, si vede. Anche meno! Io già vi avevo inquadrato da casa, pensa… a tutti quanti.“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG