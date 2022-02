La conduttrice televisiva racconta la sua vita in modo intimo e privato nel suo nuovo libro che si intitola “Libri che mi hanno rovinato la vita – e altri amori malinconici”.

In occasione di un’intervista su Oggi, Daria Bignardi racconta della sua infanzia, del suo rapporto con la madre ansiosa, della droga negli anni’70 ma sopratutto dei libri che l’hanno salvata. Un racconto intimo su una parte della sua vita inedita.

Le dichiarazioni di Daria Bignardi

Come riporta Today, Daria Bignardi parla del suo ultimo libro e del suo rapporto con la mamma: “Mia mamma era molto ansiosa, finché ha potuto mi ha tenuto in casa. Temeva Ferrara, nebbiosa e fredda. Volevo fare danza classica, niente. Passavo i pomeriggi sul divano di velluto giallo a leggere i russi e i francesi. È stato bellissimo”.

La conduttrice continua: “Da fine anni ’70, ovunque circolavano le droghe pesanti di cui si sapeva poco. Ricordo tanti amici, e anche un paio di fidanzati, che pensavano solo alla prossima dose. Io avevo troppo da perdere. I libri mi hanno salvata. Il sabato mia madre, quando uscivo, mi diceva di non mangiare la pizza, che riteneva pesante da digerire. I miei amici di facevano di eroina e lei mi diceva di non mangiare la pizza…” La Bignardi poi rivela: “Mi sono obbligata a lasciare i miei figli il più possibile liberi. Emilia ha 18 anni e vive con me, Ludovico 24 e studia a Bruxelles”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG