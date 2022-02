Secondo una fonte, Maria Laura De Vitis e l’ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti potrebbero avere un flirt o una storia d’amore.

Sembra una coppia inusuale quella di cui parla Novella 2000 ovvero Maria Laura De Vitis e Giorgio Manetti. I due sono molto distanti per età, lei ha 23 anni e lui 65. D’altronde non dovrebbe neanche stupire più di tanto considerato che la modella è l’ex di Paolo Brosio che i 20 anni li ha passati da un po’. Il settimanale parla di una forte complicità tra i due in alcune apparizioni.

Maria Laura De Vitis con l’ex di Gemma Galgani? L’ipotesi

Come riporta Fan Page: “Lei, 23 anni, è la ex fidanzata di Paolo Brosio, ai tempi della partecipazione del giornalista al GFVip. Lui, etichettato come Il Gabbiano, è l’ex compagno di Gemma Galgani ed cavaliere 65enne a Uomini e Donne. Novella 2000 racconta che i due si sono mostrati pubblicamente complici a Sanremo, durante una serie di eventi collaterali al Festival. Tanto da iniziare a pensare ad un nuovo amore“.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale ma solo voci. Intanto però, Maria Laura De Vitis si dice libera da Paolo Brosio. Con il giornalista la storia sembra essere del tutto finita e archiviata. I due non hanno voluto neanche mantenere un rapporto, hanno preferito troncare di netto qualsiasi legame.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG