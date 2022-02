Bacini innocenti ma anche una forte attrazione, tra l’ex “moglie” di Alex Belli e il neo-gieffino sembra che stia per nascere del feeling.

Nulla sfugge all’occhio attento del Grande Fratello Vip ma neanche a quello del web. Tra Delia Duran e Antonio Medugno c’è stato un avvicinamento molto pericoloso. La modella ed ex moglie di Alex Belli, tornata a tutti gli effetti single, sembra essere molto attratta dal neo-gieffino.

Ecco cosa è successo tra Delia e Antonio

Antonio Medugno ha chiesto a Delia Duran di far sentire il suo profumo. La modella si è avvicinata al gieffino e tra i due ci sono state delle breve coccole e intensi sguardi che non lasciano dubbi su una attrazione reciproca. Come riporta Blogtivvu, la modella poi si allontana dichiarando: “Meglio stare lontana da te…”. Questo fa capire come l’ex moglie di Alex Belli sia affettivamente rapita del bel modello ma non sa che suo “marito” sta per rientrare nella Casa, proprio per riconquistarla.

La gieffina si è comunque definita single e libera di poter fare quello che vuole, sempre però nel rispetto di chi c’è fuori ma riuscirà a mantenere i suoi propositi? Che succederà quando Alex Belli entrerà nella Casa? Intanto, sicuramente questo avvicinamento tra Delia e Antonio non sfuggirà di sicuro ad Alfonso Signorini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG