L’attrice che interpreta la Regina Elisabetta in The Crown è stata vittima di uno stalker che si è appostato più volte sotto casa sua: l’uomo riceve l’ordine restrittivo.

Sono stati momenti di terrore e preoccupazione per Claire Foy che è stata perseguitata da uno stalker. L’uomo ha inviato email insistenti all’attrice con un contenuto molto preoccupante e si è anche appostato sotto casa sua. La Foy si è resa conto subito della pericolosità dello stalker e allertato le autorità.

Claire Foy vittima di uno stalker: arriva l’ordine restrittivo per l’uomo

Il nome dell’uomo è Jason Penrose, ha 38 anni ed è ossessionato da Claire Foy. Le inviava continuamente email in cui le diceva che sarebbe stata violentata e altre affermazioni similmente gravi. Dopo svariati messaggi è arrivato anche il tentativo di aggressione. Penrose si è appostato sotto casa dell’attrice ma è stato fermato dalla polizia.

Ora il magistrato ha dichiarato l’ordine restrittivo per l’uomo che non può più contattare l’attrice, appostarsi sotto casa sua o stare in luoghi dove è presente anche lei. La situazione è davvero grave, ma la Foy ha capito subito che qualcosa non andasse e fortunatamente ha agito tempestivamente. La sentenza definitiva del processo arriverà il 30 giugno.

