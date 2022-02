Caterina Caselli – Una vita, cento vite è il documentario dedicato alla donna, artista e imprenditrice, icona del passato. Ecco dove e quando vederlo in tv.

Caterina Caselli – Una vita, cento vite è un documentario del regista Renato De Maria, dedicato al “casco d’oro”, icona di moda e grande imprenditrice. Immagini di repertorio, aneddoti, interviste e musica sono padroni del racconto, insieme alla provincia emiliana, la sua terra. “Nel documentario Caterina Caselli non riesce mai a mettere da parte le emozioni, che quindi invadono ogni fotogramma. È un racconto molto personale, intimo, attraversato dalle sensazioni che ogni ricordo, ogni immagine, ogni parola suscita” racconta il regista.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Caterina Caselli: quando e dove vedere il documentario

Il documentario tv sarà in onda, in prima assoluta, giovedì 10 febbraio alle 21:20 su Rai3. È stato presentato alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma. Prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai Cinema, è diretto da Renato De Maria che ha scritto la sceneggiatura con Pasquale Plastino. La direzione della fotografia è di Gianfilippo Corticelli, il montaggio di Clelio Benevento.

Caterina Caselli

Caterina Caselli: il documentario in tv

Il documentario è un racconto in prima persona di chi ha fatto della musica la propria vita. Si alternano nel documentario aneddoti intimi a testimonianze pubbliche: ne esce fuori una donna che ha attraversato il tempo e spesso lo ha anticipato con un percorso di vita e di carriera controcorrente e difficile. È stata un’artista rivoluzionaria per gli anni ’60 e poi imprenditrice; ha portato nel mondo la musica italiana di artisti come: Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone. Nel documentario anche nomi come Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi e Filippo Sugar.

Il prodotto è ricchissimo di immagini di repertorio e canzoni che danno al documentario un respiro ampio facendolo diventare un lavoro sulla cultura italiana, dalla Beat generation ai nostri giorni.

“L’aspetto più affascinante della storia di Caterina Caselli, quella intorno alla quale gravita il mio documentario, è la sua vita caratterizzata da due carriere. Quella di cantante di successo, una ragazza anticonformista che conquista il grande pubblico e quella di una manager che ha fatto la storia dell’industria discografica italiana” spiega il regista.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG