Su Rai 1 Milly Carlucci torna alla conduzione di Il Cantante Mascherato: dalla giuria alle maschere, tutto sulla 3a edizione.

E’ iniziato un nuovo anno e, come accade dal 2020, su Rai 1 torna Il Cantante Mascherato. Quella in onda dal mese di febbraio è la terza edizione del programma che, come sempre, è condotto da Milly Carlucci. Nonostante lo share sia leggermente calata nella seconda edizione rispetto alla prima, la Rai ha deciso di puntare anche sullo show che unisce musica e divertimento che negli scorsi anni ha comunque sempre saputo tenere incollati davanti alla TV milioni di spettatori. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla terza edizione.

Il Cantante Mascherato 2022: quando inizia?

Anche nella terza edizione, non cambia la collocazione nel palinsesto settimanale de Il Cantante Mascherato che sarà sempre trasmesso in prima serata su Rai 1. La puntata d’esordio è in programma venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 21.25 circa. Le varie puntate potranno poi essere viste anche in streaming su RaiPlay.

Milly Carlucci

In totale saranno6 le puntate di questa terza edizione che non verranno però mandate in onda consecutivamente: dopo quelle dell’11, del 18 e del 25 febbraio ci sarà infatti una pausa di una settimana per uno speciale su Lucio Dalla. E’ così che le ultime tre puntate del programma di Milly Carlucci verranno trasmesse l’11, il 18 e il 25 marzo.

Il Cantante Mascherato 2022: la giuria

Per quanto riguarda la giuria, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti (questi ultimi due presenti dalla prima edizione) sono confermati. Non ci dovrebbero invece essere Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.

Per quel che riguarda invece gli artisti che si celano sotto i costumi e le maschere, non vi resta che guardare le varie puntate e giocare anche voi da casa a indovinare chi sono.

