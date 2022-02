Che succederebbe se un totale sprovveduto diventasse sindaco di una città come Los Angeles? È la domanda a cui cerca di rispondere Mr. Mayor!

In versione cofanetto con tutti e 9 gli episodi, giovedì 20 maggio 2022 è approdato Mr Mayor su Sky e NOW on demand. Il rilascio in blocco ha così permesso agli abbonati di gustarsi una in fila all’altra le puntate, secondo lo schema tipicamente adottato per le serie comedy in Italia. Le vicende, ideate da Tina Fey e Robert Carlock per NBC, vedono per protagonista Ted Danson, il quale, reduce dal successo di The Good Place, rimane sul celebre network americano, nei panni di un improbabile sindaco di Los Angeles. Ecco una panoramica dello show, già disponibile anche nella nostra penisola.

Mr. Mayor: la trama

Neil Bremer, facoltoso uomo d’affari in pensione, decide di candidarsi alle elezioni per diventare il nuovo sindaco di Los Angeles, dopo che il predecessore ha rassegnato le dimissioni a causa di un crollo nervoso. Dietro lo slancio, la volontà di dimostrare alla figlia teenager di non essere un “ferro vecchio”, senza più nulla da dire, ma di avere conservato lo spirito e la voglia di passare all’azione.

Ovviamente, Bremer vince le elezioni e a quel punto si ritrova dinanzi alla vera sfida: gestire la città senza averne le competenze necessarie. Gli toccherà guadagnarsi la fiducia dello staff, così come quello della figlia e dei concittadini, che auspicano di aver preso la scelta giusta.

Il cast di Mr. Mayor

Oltre al già menzionato Ted Danson, nei panni del sindaco Bremer, il cast conta sull’apporto di Holly Hunter. L’attrice porta in scena il personaggio di Arpi Meskimen, storica consigliera cittadina, fautrice di numerose battaglie progressiste, per la prima volta costretta a controllare “il nemico” dall’interno, a seguito della nomina a vicesindaco.

La squadra di lavoro sul set annovera altri volti celebri della tv tra cui Vella Lovell, sotto le sembianze di Mikaela Shaw, capo staff della divisione dei social media e amica del collega Tommy Tomas (Mike Cabellon), responsabile della strategia di Bremer. Bobby Moyhinan è Jayden, funzionario del Comune capace di colpire il neo eletto sindaco per la sua umiltà e assunto alla guida dell’area comunicazione, malgrado non abbia la benché minima idea di cosa stia combinando. Diverse sono poi le guest star quali Chrissy Teigen, David Spade e Andie MacDowell che interpretano sé stessi, Ed Begly Jr, Beau Bridges e Benito Martinez, nelle vesti del sindaco uscente Victor Delgado.

Mr. Mayor: il trailer

A ridosso dell’uscita, è uscito l’immancabile trailer di lancio. Ve lo proponiamo in lingua originale:

Le location di Mr. Mayor

Le riprese sono state davvero effettuate a Los Angeles.

