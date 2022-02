Venerdì 11 febbraio va in onda la prima puntata de Il cantante mascherato 2022: si inizia con i duetti tra le maschere e i vip.

Milly Carlucci torna su Rai 1 con la terza edizione de Il cantante mascherato: la prima puntata va in onda venerdì 11 febbraio 2022 ovviamente in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, ma sarà poi possibile vederla anche nei giorni e nelle settimane successive in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Ovviamente il format del programma è sempre lo stesso delle precedenti edizioni e si dovrà cercare di indovinare chi sono i personaggi famosi che si nascondono sotto le varie maschere quando cantano. Nella prima puntata, i vari concorrenti misteriosi si esibiranno in alcuni duetti con dei vari personaggi famosi.

Il cantante mascherato 2022: gli ospiti della prima puntata

Chi sono allora i 12 cantanti che affiancheranno gli altrettanto cantanti misteriosi che si nascondono sotto le maschere? Nella prima puntata di Il cantante mascherato 2022 vedremo i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Morgan, Memo Remigi, Mietta, Arisa, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio.

Milly Carlucci

Le dodici maschere sono invece: la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, il SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino.

Il Cantante Mascherato 2022: la giuria

Come riporta TvBlog, Milly Carlucci ha così presentato Il cantante mascherato 2022: “Dietro una maschera, c’è un lavoro di mesi. Ci siamo rivolti a professionisti del cosplay, un fenomeno già noto a livello internazionale, arrivato anche in Italia. Abbiamo contattato ditte che sanno fare questo genere di cose. L’artigianato che portiamo in tv è tutto italiano. Abbiamo cercato di alleggerire le maschere, di renderle meno calde, per permettere ai protagonisti di respirare meglio. Questi i numeri delle maschere: 150 milioni di dischi venduti, 120 film, 3 vittorie di Sanremo, più di 300 programmi, circa 70 fiction, circa 20 spettacoli teatrali e 15 libri pubblicati”.

