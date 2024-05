Ecco come fare a partecipare come pubblico a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti su Rai 3.

Piero Chiambretti è tornato alla Rai e conduce un nuovo programma dedicato alle donne: Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il programma va in onda su Rai 3. Il programma, alla sua prima stagione, ha debuttato martedì 14 maggio e va in onda ogni martedì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Oltre ai vari ospiti, in studio è presente anche il pubblico: se anche voi siete tra coloro che vogliono partecipare come pubblico a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ecco come potete fare a inviare la vostra candidatura.

Come partecipare come pubblico al programma di Piero Chiambretti su Rai 3

C’è una cosa molto importante da sapere riguardo a Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il pubblico in studio è composto solamente da donne: se siete uomini, quindi, è inutile che inviate la vostra candidatura al programma. L’altro requisito necessario, come per qualsiasi altro programma, è quello di essere maggiorenni.

Piero Chiambretti

Per partecipare come pubblico a Donne sull’orlo di una crisi di nervi dovete inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Nell’oggetto dovete inserire in nome del programma, per l’appunto Donne sull’orlo di una crisi di nervi, o scrivere quello del conduttore, Piero Chiambretti. Sarà poi eventualmente AG Media, l’agenzia che si occupa del casting del programma, a ricontattarvi per fornirvi tutte le istruzioni necessarie per partecipare al programma.

Le varie puntate di Donne sull’orlo di una crisi di nervi sono registrate nello Studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. Le puntate del programma sono registrare in orario pomeridiano e vanno poi in onda su Rai 3, in differita, al martedì sera in prima serata.