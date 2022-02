Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: al centro studio dovrebbe esserci proprio Luca che dopo aver eliminato Eleonora potrebbe conoscere nuove corteggiatrici.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, dopo Matteo Ranieri, oggi dovrebbe sedersi Luca Salatino al centro studio per conoscere nuove corteggiatrici. Non mancheranno alcune dinamiche anche nel trono over.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Dopo che Matteo Ranieri è riuscito a chiarire con Federica, al centro studio si accomoderà Luca. Il tronista ha deciso di eliminare Eleonora a seguito di due segnalazioni. Il tronista e la redazione hanno ricevuto la chiamata di una persona che dichiara che la corteggiatrice sta ancora insieme a una persona fuori dal dating. Non credendole ha deciso di mandarla a casa e di interrompere la conoscenza.

Oggi, Salatino dovrebbe comunque ricevere nuove corteggiatrici e qualcuna di queste sembra aver colpito molto il tronista romano. Per il trono over Sara che ha concluso da poco una frequentazione potrebbe aver trovato un nuovo cavaliere. Armando Incarnato invece, dopo la delusione di Denise che lo ha respinto per corteggiare Matteo Ranieri, cosa farà? Conoscerà qualche altra dama? Lo scopriremo oggi alle 14:45 su Canale 5.

