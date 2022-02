L’ultima puntata di Doc nelle tue mani ha toccato il dramma dell’emergenza sanitaria, riportandoci alle tragedie di due anni fa e totalizzando il 28% di share.

L’ottava puntata di Doc 2 tocca un tema molto delicato e attuale, l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Il dramma delle morte di due anni fa, il ricordo di una “guerra invisibile” tocca ancora la sensibilità degli italiani. Per questo, la fiction con protagonista Luca Argentero ha fatto anche questa volta il boom di ascolti.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Una puntata ricca di patos che tocca il cuore degli ascoltatori

L’ottavo episodio, intitolato Cane blu, riporta alla luce tanti ricordi agli italiani. Il Policlinico Ambrosiano e i suoi reparti sono stati occupati da casi di persone malate di Covid-19. Bambini, anziani, persone intubate, i medici con i segni delle mascherine sul volto, un volto stanco e provato. Tutto questo è anche il volto della pandemia che due anni fa ha colpito la popolazione mondiale.

Come riporta La Stampa: “Il significato di “cane blu”, che da settimane ha tenuto sulle spine gli spettatori, arrivando a trasformarsi in un vero e proprio hashtag sui social nel corso della serata. Si tratta semplicemente di un peluche di un cane, che il figlio di un paziente ricoverato in terapia intensiva mostra in videochiamata (e successivamente farà recapitare) al padre. «Papà, ti ricordi cosa diceva Cane Blu? Non dovevi aver paura perché c’è lui a proteggerti e il peggio sarebbe passato, adesso proteggerà te“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG