Ecco alcune indiscrezioni su cosa succederà oggi, nello studio di Uomini e Donne: Gemma Galgani sembra aver ritrovato la serenità, mentre ci sarà una lite accesa tra Armando e Biagio.

Uomini e Donne torna con un’altra esilarante puntata, condotta da Maria De Filippi. Stando a quanto riportano le anticipazioni che circolano sul web, ad andare al centro studio ci sarà Gemma Galgani. La dama è rinata con l’ultimo cavaliere e sembra serena. Per il trono over ci saranno però, anche nuove tensioni tra Armando e Biagio, mentre Ida prosegue la sua conoscenza con Alessandro.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

L’ultima volta, Gemma Galgani si è trovata nuovamente al centro del ciclone. Tina Cipollari ha contattato alcuni suoi ex per dichiarare che non è l’opinionista ad influenzare le sue storie. Tra quelli che hanno parlato in video, compare anche Giorgio Manetti che non lascia certo indifferente la dama. Oggi però, il noto volto del dating è molto più serena e si vive felice la conoscenza del nuovo cavaliere, venuto a posta per lei.

Per quanto riguarda il trono over, ci dovrebbe essere anche Ida Platano che sta frequentando Alessandro. Tra i due c’è stata subito attrazione e alchimia e hanno deciso di andare avanti a conoscersi per scoprire se possa nascere una storia. Non mancheranno però, anche tensioni in studio. Armando Incarnato, stando alle anticipazioni, avrà una lite furibonda con Biagio tornato in studio dopo giorni di assenza. Le voci sul web parlando di una vera e propria rissa sfiorata, sarà vero? Cosa succederà?

