Che sia nata una stella della regia? Reduce dall’ottimo Escape at Dannemora, Ben Stiller è sul punto di proporre Scissione, un thriller sui generis.

Forte dell’eccellente lavoro compiuto con Escape at Dannemora, Ben Stiller va in cerca di conferme con Scissione, il titolo italiano di Severance – Scission, prossimamente in uscita pure nella nostra penisola. La serie tv è un thriller fuori dagli schemi, dove spiccano non solo l’originalità della storia rappresentata su schermo, ma altresì il cast, che pullula di nomi illustri. Passiamo in rassegna tutti i dettagli del progetto, prendendo in esame la data di messa in onda degli episodi e, in aggiunta, qualche altra informazione di contorno.

Scissione: a quando l’uscita in Italia?

Il rilascio è mondiale, in ogni Paese dove il servizio di Apple Tv+ risulta presente e l’Italia non farà eccezione. Le due puntate inaugurali (delle 9 totali) saranno disponibili a partire dal 18 febbraio su Apple Tv+, seguite da un rilascio settimanale ogni venerdì, con il finale atteso per l’8 aprile.

Ben Stiller

Scissione: la trama

“Mark Scout guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i loro ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata – riporta la sinossi -. L’audace esperimento sull’equilibrio tra lavoro e vita privata viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero che lo costringerà ad affrontare la vera natura del suo lavoro, e di sé stesso”.

Il cast di Scissione

Adam Scott porta sul set la figura di Mark Scout, affiancato dagli attori Premio Oscar Patricia Arquette (nei panni di Peggy), Christopher Walken (Burt), e anche dal vincitore dell’Emmy Award John Turturro (Irving). Il cast è completato da: Britt Lower (Helly), Jen Tullock (Devon), Zach Cherry (Dylan), Tramell Tillman (Milchick), Dichen Lachman (Ms. Casey), Ethan Flower (Angelo). Lo show è stato scritto e creato da Dan Erickson, investito inoltre della carica di executive producer, insieme a Chris Black, John Cameron, Andrew Colville e Mark Friedman, oltre a Jackie Cohn, Ben Stiller e Nicky Weinstock per Red Hour Productions, mentre sia Adam Scott sia Patricia Arquette sono produttori. Endeavour Content funge da studio.

Scissione: il trailer

Attraverso i propri canali, Apple ha condiviso il teaser trailer, che proponiamo qui sotto:

Le location di Scissione

Le riprese hanno avuto luogo nella città statunitense di Beacon, presso lo Stato di New York.

