Romana, 26 anni, Beatrice è arrivata seconda nell’ultima edizione del concorso ed è in dolce attesa.

In gara a Miss Italia di quest’anno c’è anche Beatrice Scolletta, ventiseienne di Nettuno che, proprio nelle ultime ora, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa.

Beatrice sarà la prima finalista in 82 anni di concorso a sfilare con il pancino: la ragazza partecipa per il titolo dello scorso anno, quando la pandemia ha bloccato Miss Italia. La Scolletta parteciperà domenica 13 febbraio alla finale di quest’anno, dove per la prima volta verranno elette insieme per il titolo due vincitrici.

Il concorso di bellezza, che quest’anno omaggia e celebra i 1600 anni della fondazione della Città di Venezia, si trasforma per raccontare una nuova idea di bellezza, svolgendosi per la prima volta interamente sui social media e sul web, per parlare anche ai nativi digitali ed al pubblico più giovane, la Generazione Z.

La conduzione è di Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene con Elettra Lamborghini. Con il compito di “traghettare” il pubblico da un concorso conosciuto al nuovo format, ci sarà Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Presidente della giuria è la stilista Elisabetta Franchi, con il trasformista Arturo Brachetti e l’esperto di moda Jonathan Kashanian

