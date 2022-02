Si avvicina un altro doppio appuntamento con Verissimo per questo weekend, 12 e 13 febbraio, in cui Silvia Toffanin ospiterà tanti personaggi dello spettacolo, tra cui anche alcuni cantanti di Sanremo 2022.

La conduttrice, che tr al’altro da lunedì debutterà dietro il bancone di Striscia la notizia, dedicherà la puntata di sabato 12 febbraio di Verissimo alla musica. In particolare al Festival di Sanremo, terminato proprio la settimana scorsa.

Tra gli ospiti di Verissimo sabato 12 febbraio ci saranno Matteo Romano, Noemi, Giusy Ferreri che racconteranno la loro recente esperienza al Festival di Sanremo.

Sempre sabato, poi, ci saranno anche Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano, la conduttrice Roberta Capua, reduce dal successo di PrimaFestival. Infine ci sarà Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo primo romanzo dal titolo “Febbre”.

Domenica 13 febbraio, invece, spazio a Drusilla Foer, grande protagonista di Sanremo 2022 dove ha partecipato come co-conduttrice di Amadeus.

A tornare a Verissimo sarà Iva Zanicchi, che racconterà l’esperienza recente del Festival di Sanremo. Inoltre ci sarà Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle.Infine Michelle Hunziker, che debutterà mercoledì 16 febbraio con il suo show dal titolo “Michelle Impossible”.

