Dichiarazioni piuttosto particolari da parte di Nina Moric anche a proposito dell’amicizia tra Fedez e Donatella Versace.

Stanno facendo discutere le parole rilasciate da Nina Moric al podcast ‘Gurulandia’ a proposito di alcuni personaggi decisamente famosi. La modella, infatti, con una certa ironia ma anche con una buona dose di sano veleno ha lanciato una frecciata non indifferente a Fedez e Donatella Versace per la loro amicizia, e persino a Naomi Campbell.

Nina Moric al veleno su Fedez e Donatella Versace

Fedez

Come detto, la Moric è intervenuta nel podcast ‘Gurulandia‘ e ha detto la sua sull’amicizia tra Fedez e la nota stilista Donatella Versace. Conversando con il conduttore, la modella ha spiegato: “Cosa penso di Donatella Versace? Lei è amica di Fedez. Mi appaiono sempre loro due insieme sui social e li vedo spesso sul telefono”, ha esordito. “Lui ora è separato…”, ha aggiunto provocando la curiosa reazione del presentatore. “A lei piacciono questi giovanotti un po’ effeminati. Non è che dico qualcosa ma può essere… Così come può essere che io stia insieme a qualcun altro”.

L’attacco a Naomi Campbell

Tra gli altri passaggi decisamente curiosi e forti della Moric, anche quello su Naomi Campbell: “Cosa penso di lei? Una st***za. Sì proprio, mamma mia, una falsa“, ha detto. “Questo è vero e posso dirlo, almeno nei miei confronti è stata così. Poi magari con altri è anche una brava persona, ma con me no, è stata tutto tranne che buona e una brava persona con me in passato”.

Non è dato sapere cosa sia accaduto con la nota top model e, allo stesso tempo, cosa abbia portato la bella Nina a parlare in questo modo di lei e dell’amicizia tra Federico e la stilista Donatella Versace. Certo è che le sue parole potrebbero presto ricevere una dura replica da parte dei diretti interessati. Vedremo se qualcosa si muoverà nelle prossime ore.