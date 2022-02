Alfonso Signorini è pronto per affrontare il gossip che gira attorno a Delia Duran e Barù nella casa del GF Vip 6. Si parla ormai da una settimana, infatti, di un possibile bacio tra i due, che avrebbe mandato su tutte le furie Jessica Selassié.

Tutto è iniziato durante il party che qualche sera fa si è tenuto nella love boat: con musica e balli, i gieffini si sono scatenati e Delia e Barù si sono avvicinati. La voce di un possibile bacio è partita da Gianluca Costantino, che subito riferisce a Soleil: “Si sono baciati”.

Da Soleil il pettegolezzo è poi arrivato a Sophie e poi a tutti gli altri componenti della Casa del GF VIp 6. Tutto poi arriva alle orecchie di Jessica, che esterna subito qualche gelosia. Dopo aver consultato l’intera casa, Jessica decide di mettere alle strette i diretti interessati, ma Delia e Barù negano fortemente che tra di loro ci sia stato un bacio.

È Nathalie Caldonazzo a chiedere a Barù se la voce è vera, ma lui nega subito: “Con Dolores? Non ci siamo dati nessun bacino. Non ho baciato nessuno!”

