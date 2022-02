Dopo il grande successo avuto dall’ultima edizione ci si interroga già sul Festival di Sanremo 2023: Amadeus sarà confermato come conduttore?

La 72a edizione del Festival di Sanremo, terminata con il successo di Blanco e Mahmood, è stata un vero e proprio successo, come i dati di ascolto hanno confermato. E ora si inizia già a pensare a Sanremo 2023. La prima domanda che in molti si stanno ponendo è: chi sarà il conduttore? Amadeus verrà confermato per la quarta edizione consecutiva o al suo posto vedremo qualcun altro nei panni del padrone di casa del Teatro Ariston?

Sanremo 2023: Amadeus confermato come conduttore?

La possibilità che Amadeus sia il conduttore del Festival di Sanremo 2023 sembrano essere al momento molte. “Si son fatte tante metafore, ma in questo caso vale squadra che vince non si tocca. Sarebbe pazzesco non partire da questa idea, ma dobbiamo parlarci, con Stefano Coletta. Tutto è ancora da definire. Il primo che lo deve volere è Amadeus, dobbiamo essere sicuri di andare avanti in questa direzione. Ma con questo successo sarebbe da pazzi non partire da questa idea. Decideremo insieme” ha dichiarato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes.

Amadeus

“Mi consigliano di trasformare il cavallo morente davanti a Viale Mazzini in una statua equestre ad Amadeus” ha poi aggiunto, come battuta, Carlo Fuortes. E Amadeus? Il conduttore per il momento ha risposto con una battuta: “Il primo festival ha fatto ‘rumore’, il secondo ha fatto stare zitti e buoni, ma il terzo è da brividi“.

Festival di Sanremo: i presentatori

Lo stesso presentatore per almeno quattro anni consecutivi al Festival di Sanremo non lo si vede dagli anni ’90, da quando dal 1992 al 1996 Pippo Baudo ha condotto cinque edizioni. Almeno quattro edizioni consecutive le hanno condotte anche Nunzio Filogramo (le prime quattro in assoluto dal 1951 al 1954) e Mike Bongiorno, dal 1963 al 1967.

