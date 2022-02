Stasera importante puntata del GF Vip 6, perché probabilmente Alfonso Signorini annuncerà il primo finalista.

Stasera 7 febbraio torna il GF Vip 6 dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo, per una puntata a quanto pare scoppiettante, che potrebbe rivelare il primo finalista di questa edizione del reality.

Durante la puntata di lunedì 7 febbraio, che partirà dalle 21.30 su Canale 5, pare quindi che il pubblico potrà sapere qual è il nome del primo finalista del gioco. Il conduttore Alfonso Signorini, come sempre affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è prontissimo per la puntata e per i colpi di scena che ci saranno.

Oltre al primo nome che si aggiudicherà la finale in programma il 14 marzo 2022, ci saranno altre situazioni da affrontare, tra news, nomination e gossip.

Le anticipazioni di questa sera

Grandi protagonisti di questa puntata saranno, probabilmente, i concorrenti del Gf VIP che hanno creato dinamiche interessanti questa settimana e la prima della lista è Delia Duran. Alex Belli in un’intervista a Verissimo, incalzato da Silvia Toffanin, ha ribadito ancora una volta il suo amore per Soleil. Non è escluso che Alfonso signorini possa mostrare le clip incriminate alla moglie, o ex, dell’attore.

In nomination ci sono Delia Duran, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Ma non per essere eliminati: il televoto servirà per mandare il concorrente direttamente alla finale, il 14 marzo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG