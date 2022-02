Ecco alcune indiscrezioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: in studio la coppia Andrea Nicole e Ciprian rifarà la scelta con la tradizionale caduta dei petali rossi.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, in studio torneranno Andrea Nicole e Ciprian per rifare la scelta con la caduta dei petali. I due erano stati messi alla gogna a causa della scelta della tronista non proprio nelle regole del programma, ma ora sembra che ci sia stato un chiarimento.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne?

In base alle anticipazioni di Blasting News, sembra che Andrea Nicole e Ciprian avranno l’occasione di tornare in studio e rifare la scelta. La tronista infatti, aveva scelto il corteggiatore dopo averci passato una notte d’amore insieme e senza avvisare la redazione. In studio gli opinionisti e il pubblico avevano messo alla gogna la tronista ma adesso sembra che la pace tra lei e il dating show sia fatta. Ora Andrea Nicole e Ciprian si sceglieranno di nuovo e questa volta saranno toccati dai petali rossi.

Per il trono classico invece, tornerà Matteo alle prese tra Federica e Denise. Quest’ultima ha creato non poco scompiglio facendo ingelosire il tronista con Armando Incarnato, cavaliere del trono over. Cosa succederà? Ci sarà finalmente chiarezza da parte della corteggiatrice?

