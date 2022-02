Domenica 13 febbraio torna L’amica geniale 3: ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie TV di Rai 1.

Domenica 6 febbraio sono andati in onda su Rai 1 i primi due episodi de L’amica geniale 3, stagione che, lo ricordiamo, è tratta dal terzo romanzo della saga di Elena Ferrante, Storie di chi fugge e di chi resta. Domenica 13 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa (e disponibili in streaming su RaiPlay), vanno in onda gli episodi 3 e 4 della terza stagione della serie TV (sono in totale 8 divisi in 4 puntata in onda in altrettante settimane). Vediamo allora cosa ci dobbiamo aspettare dalla seconda puntata di L’amica geniale 3: le anticipazioni.

L’amica geniale 3: le anticipazioni della puntata 2

Il terzo episodio de L’amica geniale 3 ha come titolo La cura. Elena, dopo che nella scorsa puntata aveva sentito la storia di Lila e si è resa conto della sue condizioni di salute, decide di aiutarla e per farlo chiede aiuto ai futuri suoceri che le suggeriscono di sfruttare le sue doti di scrittrice. Elena, grazie alla fama raggiunta con il suo romanzo, riesce infatti a far pubblicare su L’Unità un articolo in cui racconta le condizioni nella quale l’amica è costretta a lavorare.

L’amica geniale

Il quarto episodio de L’amica geniale 3 ha invece come titolo Guerra fredda. Elena e Lila provano a farsi prescrivere entrambe la pillola anticoncezionale ma riuscire a ottenerla è tutt’altro che semplice. Elena nel frattempo si sposa con il fidanzato Pietro in comune, una cerimonia per pochi intima che presto si trasforma in una grande festa perché Adele, la mamma di Pietro, ha organizzato un ricevimento a sorpresa: la festa inaspettata però non fa però piacere a Elena che si sente tradita dalla suocera.

