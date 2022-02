Tra le serie TV del Marvel Cinematic Universe c’è anche Ironheart: dalla trama al cast, tutto quello che c’è da sapere.

Fra le tante serie TV del Marvel Cinematic Universe che gli appassionati delle storie con protagonisti di supereroi possono vedere su Disney + c’è anche Ironheart. La Marvel, per chi non lo sapesse, ha fatto entrare questo personaggio abbastanza di recente nel suo mondo: la supereroina è apparsa per la prima volta nei fumetti nel 2016, nelle storie della collana Invincibile Ian Man. Nel novembre 2018 ha invece debuttato con una collana tutta sua. Ma tornando alla serie TV, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Ironheart. Il MCU si allarga sempre di più

Ironheart: il cast della serie TV

A interpretare la protagonista di Ironheart, la giovane studentessa di ingegneria Riri Williams, è Dominique Thorne. “Conoscevo Ironheart prima che mi avvicinassi al ruolo. Per me è quindi stato un momento impressionante pensare che sarei stata scelta per interpretare questa donna e ritrarla in tv” ha spiegato l’attrice in un’intervista a BlackFilmandTV.

Fumetto popart

“Mi ha attirato la storia. Al liceo, il mio motto era empatizzare con le persone. Ma anche responsabilizzarmi e responsabilizzare il prossimo. Questo tipo di storie con persone reali dietro a raccontare qualcosa di forte permette dei grandi cambiamenti e può essere d’ispirazione. Penso sia una delle cose più belle o potenti di cui questa forma d’arte è capace” ha poi proseguita l’attrice.

Ironheart, la serie TV: l’uscita

La serie TV Ironheart arriverà su Disney + nel 2023, la prima stagione è composta da soli 6 episodi (lo stesso numero di episodi di altre serie TV del Marvel Cinematic Universe, basti pensare a The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Hawkeye).

Ironheart, per chi non lo sapesse, è una sorta di erede di Iron Man e anche nel Marvel Cinematic Universe dovrebbe prendere il posto del Tony Stark di Robert Downey Jr..

Riproduzione riservata © 2022 - DG