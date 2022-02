Non è solo il Festival ad aver conquistato il pubblico ma anche il DietroFestival di Sanremo 2022: il video del backstage.

Il Festival di Sanremo 2022 è stato un vero e proprio successo, capace di conquistare sia il pubblico che la critica che, soprattutto, il pubblico: milioni di spettatori hanno infatti guardato da martedì a sabato le cinque puntate del Festival. Ma se quello che avete visto sul palco del Teatro Ariston non vi è bastato, non potete certo perdervi il DietroFestival di Sanremo 2022. Cos’è? E’ il video racconto delle cinque serate del Festival, dove è possibile vedere tutto quello che è accaduto dietro al palco del Teatro Ariston mentre su Rai 1 andava in onda la gara.

DietroFestival di Sanremo 2022: dove vederlo

Il DietroFestival di Sanremo 2022 è andato in onda su Rai 1 domenica 6 febbraio prima dei due episodi de L’amica geniale 3. E chi se lo fosse perso? Nessun problema, c’è comunque la possibilità di recuperarlo andando a vederlo sulla piattaforma streaming di RaiPlay (accessibile sia da Smart Tv che da computer, smartphone e tablet).

In totale il DietroFestival dura circa 48 minuti che sembreranno però volare nel racconto dei protagoniste delle cinque serate. La possibilità di vedere quel che è successo mentre sul palco, al fianco di Amadeus, sfilavano cantanti e ospiti farà volare quei 48 minuti e verrà anzi voglia di sapere e vedere di più del backstage del Festival di Sanremo 2022.

DopoFestival di Sanremo, non solo il 2022

Il DietroFestival non è una novità del 2022, il racconto di quello che è successo nel backstage del Festival non è una novità di questa 72a edizione. Il format era già stato presentato lo scorso anno e anche in quel caso aveva conquistato gli appassionati fan della più importante manifestazione canora italiana. Nel 2022 non poteva quindi non esserci.

