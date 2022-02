Lunedì 14 febbraio c’è Makari 2: ecco le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè.

Lunedì 7 febbraio su Rai 1 è andata in onda la prima puntata di Makari 2, la fiction con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, un ex portavoce di un politico che dopo aver perso il lavoro torna nel suo paese natale in Sicilia dove oltre a intraprendere la carriera da scrittore si improvvisa anche investigatore. Le puntate della seconda stagione sono in totale tre e lunedì 14 febbraio va in onda la seconda come sempre in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25 circa, ma è possibile vederla anche in streaming su RaiPlay. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Makari 2.

Makari 2: le anticipazioni della puntata 2

La prima puntata di Makari 2 si era conclusa con Suleima che ha comunicato a Saverio e Peppe che sarebbe rimasta stabilmente a Macari, Teodoro ha infatti intenzione di realizzare “La città del Sole”, un progetto che ha l’obiettivo di creare spazi per i giovani e investire su di loro.

Claudio Gioe

La seconda puntata di Makari 2 si intitola Il lato fragile. Nonostante il fatto che Suleima possa ora rimanere a vivere e lavorare in Sicilia, la relazione con Saverio non procedono per il meglio, complice anche la presenza di Teodoro che rende molto geloso il protagonista interpretato da Claudio Gioè. In questo momento di tensione, Saverio conosce a un convoglio di giornalisti Angela, una donna molto affascinante che farà crollare le sue certezze riguardo alla relazione con Suleima.

Nel frattempo Saverio, come sempre aiutato dall’amico Peppe, si troverà a indagare sull’omicidio di Franco Pitrone, un noto giornalista nonché scrittore, che viene assassinato proprio durante il convegno in cui il protagonista conosce Angela.

Riproduzione riservata © 2022 - DG