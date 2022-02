Domenica c’è stata un’intervista a Papa Francesco a “Che tempo che fa” che doveva essere “in diretta”, i più attenti però hanno notato un particolare che farebbe pensare a qualcosa di registrato.

In queste ore, si è sollevata una dura polemica contro Che tempo che fa e l’intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco. Quando è andata in onda, il Pontefice che doveva essere in diretta, come annunciato, aveva un orologio che segnava un’ora diversa da quella della trasmissione. Il dubbio che sia tutto registrato è venuto a molti, a causa di questo particolare ma il conduttore non si pronuncia sulla questione.

L’intervista del Papa è in diretta o registrata? Il web è furioso

Come riporta Today: “L’occhio dei più attenti è finito sulle lancette: le 17 prima, le 17,30 poi. Quindi nessuna diretta. Nulla di strano. Spesso le emittenti registrano le interviste, ne rilasciano alcuni stralci e poi mandano in onda l’intero colloquio. L’averlo però annunciato come “diretta” ha scatenato il popolo della Rete, tra screen e tweet. Se proprio si vuole essere precisi, si deve dire anche che il Papa aveva già concesso interviste per la tv generalista. Due ed entrambe al Tg5.“

Per chiarire la questione serve l’intervento di Fabio Fazio che, al momento, ha deciso di ignorare la polemica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG