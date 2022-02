Dopo aver vinto Sanremo 2022, il cantante ha fatto il tutto esaurito per i suoi concerti ad aprile, per questo ha in serbo nuove date estive a Roma.

I biglietti per il tour di Blanco ad aprile sono già del tutto esaurito, ma il cantante ha annunciato che si esibirà anche al Roma al Rock in Roma il 28 luglio 2022. Ormai, è un fenomeno inarrestabile e per questo si è pensato di aggiungere delle date in più ai concerti previsti.

Blanco annuncia un concerto a Roma in estate

Come riporta Fan Page: “Il cantante è legato alla città di Roma anche perché è un grande tifoso giallorosso: “Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della Roma. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di Roma: sono metà bresciano e metà romano. Mio padre si è trasferito dopo aver conosciuto mia mamma: è qui da vent’anni ma parla ancora dialetto romano”, ha dichiarato.”

Il concerto si svolgerà all’ippodromo delle Capannelle sull’Appia Nuova, zona sud est della Capitale. In questo spazio si potranno accogliere molte più persone ma al momento i biglietti per il concerto di luglio non sono ancora acquistabili. Meglio monitorare comunque la situazione sul sito per aggiudicarsi un biglietto sicuro.

