La saga di Jurassic Park continua con Jurassic World 3: dal cast alla trama, tutto quello che c’è da sapere sul film.

Dopo la trilogia di Jurassic Park, i due sequel Jurassic World, la saga cinematografica con protagonisti i dinosauri prosegue con un nuovo capitolo: Jurassic World 3. Il titolo scelto per il film, che è diretto da Colin Trevorrow, è Jurassic World – Il dominio. Stavolta i grandi rettili non sono solamente confinati all’interno di un’isola ma, come accaduto secoli e secoli fa, in Jurassic World 3 i dinosauri hanno iniziato a riprendersi il mondo. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Jurassic World 3: la trama

Universal Pictures e Amblin Entertainment, le case di produzione che hanno realizzato Jurassic World 3, hanno rilasciato la sinossi ufficiali del film. Eccola:

Tyrannosaurus Rex, dinosauro

“Jurassic World – Il Dominio immerge il pubblico di tutte le età in una nuova era di meraviglie ed emozioni in cui i dinosauri e l’umanità devono imparare a convivere. Jurassic World – Il Dominio è ambientato in uno sfondo globale di luoghi diversi, con una storia tentacolare basata su una scienza credibile e popolata da dinosauri distintivi, esseri umani eroici e astuti cattivi ad entrambe le estremità dello spettro evolutivo”.

Jurassic World 3: il cast

Per quanto riguarda il cast di Jurassic World 3, ritroveremo Chris Pratt nei panni del protagonista principale di questo nuovo filone, ovvero l’addestratore di velocirapton Owen Grady. Al suo fianco è confermata Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing.

Completano il cast principale del film Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Daniella Pineda, Mamoudou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Omar Sy, BD Wong, DeWanda Wise e Campbell Scott.

Jurassic World 3: uscita

Ma quando esce Jurassic World 3? L’uscita nelle sale cinematografiche italiane di questo nuovo capitolo del franchiste è in programma il 9 giugno del 2022.

