Ecco le indiscrezioni per la puntata di oggi a Uomini e Donne: Gemma Galgani e Ida Platano si rimettono in gioco mentre Matteo sarà nei guai con Federica.

Uomini e Donne torna con i suoi protagonisti anche oggi, alle 14: 45 su Canale 5, con alla guida Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni che circolano sul web, Gemma Galgani dovrebbe essere uscita con un nuovo cavaliere, mentre Ida è felice della sua conoscenza con Alessandro. Guai in vista invece per Matteo, con Federica.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Sembra che Gemma Galgani si sia vista con un nuovo cavaliere. La dama torinese dopo le continue delusioni ha deciso di rimettersi in gioco con il nuovo signore e sembra anche molto felice e gioiosa. Questo le procurerà, come è abbastanza scontato pensare, degli scontri con Tina Cipollari ma la Galgani decide di andare dritta per la sua strada. Sarà un’altra delusione o l’inizio di una storia d’amore?

Nel frattempo anche Ida Platano sembra essere rinata con Alessandro. Tra loro le cose sembrano andare per il verso giusto ed entrambi si dichiarano molto presi. La dama sembra molto felice e ha ritrovato il sorriso. Saranno lacrime amare invece per Matteo Ranieri che ha lasciato Federica a casa per uscire con Denise con la quale sembra esserci stato un bacio. Quale sarà la reazione della corteggiatrice, andrà via dallo studio? Di certo non sarebbe la prima volta che si infiamma per gelosia.

