Parola d’ordine: scappare! Una scuola invasa da rabbioso infetti è il pretesto narrativo che dà forma alla serie tv Non siamo più vivi.

Squid Game ha indicato la via e ora Netflix punta tutto sulle serie coreane. Diretta da Lee Jae-kyoo e Kim Nam-su, il k-thriller Non siamo più vivi si ispira al webtoon Now at Our School di Joo Dong-geun e, prodotto da JTBC Studios e Film Monster, dura complessivamente 8 episodi. Ecco una panoramica completa sul nuovo progetto, dalla data di uscita alle location, passando per la trama, il cast e il trailer.

Non siamo più vivi: a quando l’uscita in Italia?

Telecomando e schermo TV

La prima stagione dello show a tinte horror uscirà in esclusiva su Netflix il 28 gennaio 2022, in contemporanea mondiale. Dunque, sarà disponibile tanto in Italia quanto negli altri Paesi coperti dal servizio di streaming. Gli episodi saranno rilasciati in blocco, così da permettere il binge-watching.

Non siamo più vivi: la trama

La breve sinossi ufficiale recita così: “Un gruppo di studenti delle superiori è intrappolato a scuola e resta coinvolto in varie disavventure mentre cerca di farsi salvare da un’invasione di zombi avvenuta nell’edificio”. Dalle informazioni trapelate, il corpo studentesco dovrà combattere per scappare, onde evitare di tramutarsi in uno dei rabbiosi infetti. A dispetto delle loro insistenti chiamate, le Forze dell’Ordine inizialmente non credono ai ragazzi, ma presto cambiano idea, tempestati dalle telefonate di persone che segnalano attacchi simili, lungo l’intera città.

Il cast di Non siamo più vivi

Gli attori scritturati sono volti familiari agli appassionati del k-drama. Compongono il cast principale Yoon Chan-young (interpreta Chung-san), Park Ji-hoo (On-jo), Cho Yi-hyun (Nam-ra), Park Solomon (Lee Soo-hyuk) e Yoo In-soo (Yoon Gwi-nam).

Non siamo più vivi: il trailer

Di seguito vi riportiamo il trailer pubblicato su YouTube. Il video mostra gli studenti del liceo che, attaccati da un branco di zombie, contattano la polizia e tentano di salvarsi, scampando al contagio.

Le location di Non siamo più vivi

Lo spettacolo è stato girato a Seoul, la capitale della Corea del Sud. Nell’agosto i lavori hanno scontato una momentanea pausa forzata per la diffusione del Coronavirus nel Paese asiatico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG