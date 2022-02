Sono state annunciate le nomination per i Razzie Awards 2022, i premi per i peggiori film e i peggiori attori dell’anno.

Ci sono gli Oscar e poi ci sono i Razzie Awards, che sono l’esatto opposto: i primi sono i premi ai migliori film e i migliori interpreti dell’anno, i secondi sono invece i peggiori. Vediamo ora quali sono tutte le nomination ai Razzie Awards 2022, categoria per categoria.

Razzie Awards 2022: le nomination

Ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2022:

Peggior Film

Diana: il musical

Infinite

Karen

Space Jam: New Legends

La donna alla finestra

LeBron James

Peggior Regista

Christopher Ashley – Diana: il musical

Stephen Chbosky – Caro Evan Hansen

Coke Daniels – Karen

Renny Harlin – The Misfits

Joe Wright – La donna alla finestra

Peggiore Sceneggiatura

Diana: il musical

Karen

The Misfits

Twist

La donna alla finestra

Peggiore Attore

Scott Eastwood – Dangerous

Roe Hartrampf – Diana: il musical

LeBron James – Space New Legends

Ben Platt – Caro Evan Hansen

Mark Wahlberg – Infinite

Peggiore Attrice

Amy Adams – La donna alla finestra

Jeanna de Waal – Diana: il musical

Megan Fox – Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning – Karen

Ruby Rose – Vanquish

Peggiore Attore non Protagonista

Ben Affleck – The Last Duel

Nick Cannon – The Misfits

Mel Gibson – Dangerous

Gareth Keegan – Diana: il musical

Jared Leto – House of Gucci

Peggiore Attrice non Protagonista

Amy Adams – Caro Evan Hansen

Sophie Cookson – Infinite

Erin Davie – Diana: il musical

Judy Kaye – Diana: il musical

Taryn Manning – Every Last One of Them

Peggior Remake, Rip-off o Sequel

Karen (remake inconsapevole di Crudelia)

Space Jam: New Legends

Tom & Jerry

Twist (Rip-off rap di Oliver Twist)

La donna alla finestra (Rip-off de La finestra sul cortile)

Peggior Combo

Ogni goffo membro del cast e ogni zoppicante numero musicale – Diana: il musical

LeBron James e ogni personaggio animato della Warner con cui gioca – Space Jam: New Legends

Jared Leto insieme alla sua faccia di 8 chili di lattice, i suoi vestiti e il suo accento – House of Gucci

Ben Platt e ogni altro personaggio che come Platt canta 24 ore al giorno come se fosse normale – Caro Evan Hansen

Tom & Jerry alias Grattachecca e Fichetto – Tom & Jerry

Peggior performance di Bruce Willis in un film del 2021

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Out of Death

Survive the Game

Riproduzione riservata © 2022 - DG