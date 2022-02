Paolo Sorrentino è arrivato nella cinquina nominata agli Oscar 2022 grazie al film “È stata la mano di Dio”, incluso nella cinquina di film stranieri che concorrono al premio.

Dopo la vittoria nel 2014 con “La Grande Bellezza”, il regista partenopeo Paolo Sorrentino tenta il bis agli Oscar 2022 con il film “È stata la mano di Dio”.

Il 27 marzo ci sarà, infatti, la cerimonia di premiazione degli Academy Awards e oggi sono state annunciate tutte le noimination. Grande attesa da tutta l’Italia che gioisce alla nomina di Paolo Sorrentino con il suo film, nella cinquina dei concorrenti per il Miglior Film Straniero.

Going global with this year’s nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/WV7fAfXL3d — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

L’Italia, quindi, partecipa di nuovo alla corsa all’Oscar, una notizia che rende orgogliosi tutti i cittadini e soprattutto gli addetti ai lavori nel mondo cinematografico.

Il film di Paolo Sorrentino è stato inserito nella cinquina del miglior film internazionale insieme a “Drive my car” di Ryusuke Hamaguchi (Giappone), “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca), “La persona peggiore del mondo” diretto da Joachim Trier (Norvegia), “A Yak in the Classroom” diretto da Pawo Choyning Dorji (Buthan).

