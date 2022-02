Torna in tv La Pupa e il Secchione Show, una nuovissima edizione che partirà il 15 marzo prossimo, con una nuova conduttrice d’eccezione: Barbara D’Urso.

Con uno spot pubblicato su tutti i social poche ore fa, Barbara D’Urso ha annunciato la sua presenza come conduttrice con un video molto divertente, in qui interpreta la Madre del famoso personaggio Jean Claude di Sensualità a Corte.

La Pupa e il Secchione Show torna con una formula completamente rinnovata: infatti il programma proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show.

Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show.

Per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana.

