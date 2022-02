Martedì 8 febbraio 2022 va in onda su Rai 2 la sesta puntata della quarta edizione di Un’ora sola vi vorrei: le anticipazioni.

Dopo la pausa della scorsa settimana, martedì 8 febbraio 2022 torna su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei, il programma condotto da Enrico Brignano che, anche in questa quarta edizione, sta facendo registrare ottimi dati di ascolto. Ricordiamo che Un’ora sola vi vorrei va in onda in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa ma può essere visto anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci da questa sesta puntata della quarta edizione dello show.

Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della puntata di martedì 8 febbraio

I due grandi ospiti della puntata di martedì 8 febbraio di Un’ora sola vi vorrei sono Mogol e Paola Turci: due più importanti e apprezzati esponenti della musica italiana.

Enrico Brignano

Enrico Brignano aprirà la puntata con i suoi ricordi d’infanzia, un tuffo nel suo passato a Dragona quando iniziava a coltivare il sogno di diventare un giorno un attore. Poi la scuola di recitazione a Roma e infine il sogno che diventa realtà.

Al termine della puntata non manca poi lo sketch ormai classico di Enrico Brignano con Flora Canto: in questa puntata i due li potremo vedere alle prese con le favole della buonanotte per i bambini. Ci sarà inoltre spazio per Alessandro Betti che stavolta lo vedremo vestire i panni di un particolare Life Coach.

Un’ora sola vi vorrei 4: le puntate

Ricordiamo che le puntate previste per la quarta edizione di Un’ora sola vi vorrei sono in totale 6, a questa si aggiunge poi una settimana puntata, ovvero uno speciale di San Valentino dello show. Quella che va in onda questa sera è quindi la penultima di questa edizione.

