Dopo la vittoria di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022, tanti altri cantanti italiani tentano di concorrere all’Eurovision Song Contest 2022, ma per la Repubblica di San Marino. Ecco chi sono.

Dopo il successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo, ora gli occhi sono tutti puntati sull’Eurovision Song Contest che, come noto, vedrà Mahmood e Blanco con “Brividi” in rappresentanza dell’Italia. Ma tanti altri artisti italiani vogliono partecipare al concorso, come Achille Lauro e Valerio Scanu.

Ed è la Repubblica di San Marino ad essere disposta ad accogliere artisti italiani, che vorranno rappresentarla. Infatti, sui social sta girando proprio in queste ore la lista dei candidati che concorreranno per partecipare all’Eurovision proprio per San Marino. Ma chi c’è in questo elenco?

Tantissimi nomi italiani, famosi e non, che visto che non potranno partecipare in nome dell’Italia, ci provano lo stesso. Tra loro ci sono: Achille Lauro, Alessandro Coli in coppia con il DJ turco Burak Yeter, Blind, rapper ed ex concorrente di X Factor 2020, Cristina Ramos, artista spagnola vincitrice di Got Talent España nel 2016, Francesco Monte, che non era riuscito ad accedere a Sanremo Giovani 2021, Matteo Faustini, cantante che era tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020, Ivana Spagna, che conta oltre 10 milioni di dischi venduti, Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010, Tony Cicco, batterista che si esibirà insieme alla band romana Deshedus e con Alberto Fortis; Fabry & La Biuse feat. i Miodio.

