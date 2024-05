La nuova canzone di Fedez insieme ad Emis Killa sembra avere dei riferimenti a Chiara Ferragni. Le bordate del rapper.

Nuova canzone e subito boom. Fedez ed Emis Killa sono sulla bocca di tutti per il loro pezzo “Sexy shop” e la ragione è semplice. Il brano sembra essere un chiaro riferimento alle recenti vicende del rapper di Rozzano e alla sua relazione finita con Chiara Ferragni. Alcuni passaggi sembrano essere studiati ad hoc e anche la descrizione del pezzo lascia intendere come sia stato Federico a studiare le parole del testo.

Fedez, la nuova canzone riguarda la Ferragni?

“L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio“. Questo il ritornello della canzone di Fedez e di Emis Killa che pare, appunto, essere un riferimento alle recenti vicende che hanno visto Federico protagonista con Chiara Ferragni. Non solo. Lo stesso rapper ha poi condiviso una domanda chiara sulle sue stories Instagram che recita una sola parte di quelle frasi: “Dici che sono un bastardo?” con possibile risposta alle recenti presunte frecciate dell’ex moglie nei suoi confronti.

“Una storia infinita che poi è finita”

A mettere ulteriore pepe alla canzone che, già diventata virale prima della sua uscita, prevista per venerdì, anche le parole della nota stampa ufficiale di presentazione del brano ripresa da Fanpage e diversi altri media di informazione. “Fin dalle prime note è evidente il nuovo sound e la voglia di Fedez di mettere in musica un momento particolare, quello di ‘una storia infinita che poi è finita‘, in un intreccio di passione, dolore e riflessioni. Il testo svela molto dell’essere più intimo dell’artista, dalla lotta con se stesso al racconto di una storia d’amore complessa e travagliata”, si legge.

Presente anche la parte dedicata ad Emis Killa che, invece, “regala al brano il proprio flow incalzante sul beat, partendo con un ritmo più crudo che si apre poi a una melodia più dance, in cui racconta come l’amore sia allo stesso tempo un’incertezza e una forza trascinante, che lo porta a sbandare come accade a un’auto che corre ad alta velocità, una potenza che spinge a rischiare qualunque cosa”.