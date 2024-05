Pippo Baudo sta male? Il sito di Fabrizio Corona allarma i fan con la notizia dl ricovero, smentita dall’entourage del conduttore.

Almeno una volta all’anno spuntano notizie sulla salute del celebre conduttore Pippo Baudo, notizie che poi vengono prontamente smentite dallo stesso presentatore o dal suo team.

Stavolta la notizia è stata lanciata dal sito Dillinger News di Fabrizio Corona, che ha allarmato i fan del conduttore televisivo.

Ma stavolta sarà la verità? Ecco cosa è successo realmente a Pippo Baudo.

Pippo Baudo ricoverato? La notizia su Dillinger News

“Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute” annuncia il titolo dell’articolo uscito sul sito di news di Fabrizio Corona.

L’articolo continua: “Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma“.

La presunta fonte, riporta l’articolo, segnala: “Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa! lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto. La clinica si chiama al centro mano Roma paideia“.

La smentita dell’entourage di Pippo Baudo

A poche ore dalla diffusione della notizia è arrivata la smentita da parte dell’entourage di Pippo Baudo, ma non dallo stesso conduttore televisivo.

Il giornalista Massimo Galanto ha, infatti, pubblicato un post su X (Twitter) in cui annuncia: “Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok“.

Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok. pic.twitter.com/oZoq6dSuG0 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) May 28, 2024

Rimane, tuttavia, il mistero sul motivo per cui è stata diffusa la notizia falsa dal sito di Fabrizio Corona. Non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti e un eventuale chiarimento.