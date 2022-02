La campionessa olimpica a Rio 2016 con 5 titoli mondiali, Simone Biles ha detto “sì” al giocatore di football americano Jonathan Owens. La proposta è avvenuta sotto un gazebo immerso nella natura. I due si sono conosciuti durante il lockdown e non si sono più lasciati.

La romantica proposta di matrimonio

Come riporta Fan Page: “Sotto un romantico gazebo illuminato dal sole, Jonathan Owens si è inginocchiato davanti a Simone Biles con un anello in mano e le ha chiesto di diventare sua moglie. Lei, incredula ed emozionata, ha detto sì. Dopo la fatidica risposta, la coppia di futuri sposi si è lasciata trasportare dal momento, lasciandosi andare a baci e abbracci. La ginnasta ha poi dato la lieta notizia a tutti con un post su Instagram, accompagnato dagli scatti di quel momento e scrivendo: “Il sì più facile. Non vedo l’ora di stare sempre e per sempre con te, sei tutto quello che ho sempre sognato e di più. Ora sposiamoci”.

Il loro amore è nato durante l’emergenza sanitaria, quindi non stanno insieme da tanto ma il loro rapporto è pieno d’amore e si sentono già pronti a compiere il “grande passo”.

